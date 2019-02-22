МИД считает, что Британии «есть что скрывать» в деле Скрипалей

Лондон не предоставил Москве никакой достоверной информации по "делу Скрипалей", видимо, есть что скрывать, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Несмотря на наши официальные запросы, никакой достоверной — ладно, достоверной, хотя бы официальной — информации по "делу Скрипалей" британская сторона предоставить не может и не предоставила. Судя по всему, причина проста — либо есть, что скрывать, либо попросту нет реальных свидетельств того, в чем нас обвиняют", — сказала Захарова во время брифинга.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.