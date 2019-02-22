Лондон не предоставил Москве никакой достоверной информации по "делу Скрипалей", видимо, есть что скрывать, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Несмотря на наши официальные запросы, никакой достоверной — ладно, достоверной, хотя бы официальной — информации по "делу Скрипалей" британская сторона предоставить не может и не предоставила. Судя по всему, причина проста — либо есть, что скрывать, либо попросту нет реальных свидетельств того, в чем нас обвиняют", — сказала Захарова во время брифинга.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.