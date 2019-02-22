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Путин обсудил с Совбезом поручения по итогам послания Федеральному собранию 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку поручений по итогам своего послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе совещания состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте подготовки перечня поручений по итогам послания президента Федеральному собранию", — сказал он.
По словам Пескова, "затрагивались также текущие вопросы социально-экономического развития страны".
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Политика , СЕРГЕЙ ШОЙГУ , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , ДМИТРИЙ ПЕСКОВ , Антон Вайно , ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ , СЕРГЕЙ ЛАВРОВ , НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ , ВЛАДИМИР ПУТИН , ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН , Администрация Президента РФ , Совбез ООН , Совет безопасности РФ
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