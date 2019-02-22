Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями

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На Западе признали неуязвимость России перед санкциями 

Lenta.ru 1 час назад
Россия имеет достаточный запас прочности, чтобы справиться с возможными новыми санкциями со стороны США и Евросоюза, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им российских и зарубежных экономистов.
Эксперты, слова которых приводит издание, сравнивают российскую экономику с крепостью, построенной президентом Владимиром Путиным. На протяжении многих лет он старался накопить резервы на черный день, в разное время создав для этого несколько суверенных фондов, в которых аккумулировались излишки доходов. Сейчас их роль выполняет Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Ключевое решение, по мнению авторов, было принято в 2016 году, когда глава государства одобрил введение бюджетного правила. Согласно ему, все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при мировой цене на нефть выше 40 долларов за баррель, направляются не в бюджет, а в ФНБ. Таким образом, расходы сокращаются по сравнению с потенциально возможными. Путин не остановился перед сокращением трат даже на оборону, и это несмотря на масштабную военную кампанию в Сирии, пишет Bloomberg.
В результате госдолг России оказался одним из самых низких среди стран Большой двадцатки, а в недавнем послании Федеральному собранию президент отчитался, что резервы страны (включая золотовалютные, которыми распоряжается Центробанк) впервые в ее истории превышают не только государственный, но и корпоративный долг.
По мнению авторов, свою роль здесь также сыграл отказ от регулирования курса рубля. Благодаря этому ЦБ может не тратить свои резервы на поддержание национальной валюты, а накапливать иностранные активы. В последнее время он сокращает вложения в доллар, сосредотачиваясь на золоте и юанях.
Однако, отмечают финансисты, такой подход имеет очевидные недостатки. Сокращение расходов отрицательно сказывается на экономическом росте, подавляя спрос, и без того упавший после повышения НДС с начала года. Вкупе с повышением пенсионного возраста и падением реальных доходов населения, продолжающимся уже шестой год, это может негативно сказаться на рейтинге Путина, подытоживают авторы.
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Политика , Видео , ВЛАДИМИР ПУТИН , ЕС , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния , Bloomberg , США
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