Проблему содержащихся в центре передержки в Приморье косаткок нужно решить быстро, этим обусловлено поручение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию ряда специальных поручений главы государства.
"Дело в том, что сейчас там некоторые ограничительные меры введены, насколько нам известно. Поэтому нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре, — сказал представитель Кремля. — Но разбираться с ней долго нельзя, потому что она и так уже изрядно затянулась, животные страдают. Поэтому потребовалось такое поручение главы государства".