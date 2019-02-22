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Песков: поручение Путина по косаткам в Приморье обусловлено срочностью проблемы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проблему содержащихся в центре передержки в Приморье косаткок нужно решить быстро, этим обусловлено поручение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию ряда специальных поручений главы государства.
"Дело в том, что сейчас там некоторые ограничительные меры введены, насколько нам известно. Поэтому нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре, — сказал представитель Кремля. — Но разбираться с ней долго нельзя, потому что она и так уже изрядно затянулась, животные страдают. Поэтому потребовалось такое поручение главы государства".
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Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН
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