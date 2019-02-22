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В Кремле не считают критической ситуацию с управлением в Карачаево-Черкесии 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Кремле не считают критической ситуацию с управлением в КЧР на фоне дела сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, конечно. Что там может быть критического?" — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле критической ситуацию с управлением в этой республике.
Утром 30 января 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек в розыске.
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Политика , ДМИТРИЙ ПЕСКОВ , Рауль Арашуков , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Совет Федерации , Карачаево-Черкесская Республика
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