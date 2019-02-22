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Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье 

RT на русском 1 час назад
Фото: © pixabay.com
Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в отношении законности содержания косаток и белух в бухте Средняя Приморского края.
«Генеральной прокуратуре Российской Федерации продолжить проверки исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих, в том числе в отношении животных в бухте Средняя Приморского края», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения — 1 ноября 2019 года.
7 февраля Следственный комитет России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки условий содержания косаток в Приморье. Как заявили в ведомстве, установлены факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) возбудила административные дела по факту нарушения требований по содержанию косаток и белух в бухте Средней Приморского края.
Ранее в Генпрокуратуре России рассказали RT о ходе проверки сообщений о возможном вывозе косаток из бухты в Приморье.
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Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН , Генпрокуратура РФ , СКР , Приморский Край
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