Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации продолжить проверки исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих, в том числе в отношении животных в бухте Средняя Приморского края», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 1 ноября 2019 года.

7 февраля Следственный комитет России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки условий содержания косаток в Приморье. Как заявили в ведомстве, установлены факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) возбудила административные дела по факту нарушения требований по содержанию косаток и белух в бухте Средней Приморского края.

Ранее в Генпрокуратуре России рассказали RT о ходе проверки сообщений о возможном вывозе косаток из бухты в Приморье.