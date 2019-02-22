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В Госдуме оценили заявление о разработке США стратегии против России 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Государственная Дума РФ
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна о том, что Пентагон разрабатывает новую стратегию боевых действий против России и Китая, предполагающую «скрытное вторжение».
«В любом случае, недооценивать данную стратегию нельзя, потому что на неё выделены достаточно большие финансовые средства. Во-первых, конечно, здесь есть определённая роль лоббирования военно-промышленного комплекса США. Во-вторых, это та же агрессивная риторика и планы, которые вынашивают Штаты против России и Китая. Опять же, это всё подтверждает необходимость тех ответных мер, которые приняты со стороны России по недопущению возможной агрессии в отношении нашего государства и Китая, который является нашим стратегическим партнёром», — заявил депутат.
По его словам, Соединённые Штаты, вместо того, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в мире, «разжигают напряжённость».
Ранее начальник штаба ВВС США заявил, что в американском Министерстве обороны разрабатывают новую стратегию боевых действий против России и Китая, предполагающую «скрытное вторжение».
Отмечается, что эта стратегия даст войскам США «ассиметричные преимущества».
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Комментарии4
Политика , Пентагон , Госдума , Китай , США
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