В Госдуме оценили заявление о разработке США стратегии против России

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна о том, что Пентагон разрабатывает новую стратегию боевых действий против России Китая , предполагающую «скрытное вторжение».

«В любом случае, недооценивать данную стратегию нельзя, потому что на неё выделены достаточно большие финансовые средства. Во-первых, конечно, здесь есть определённая роль лоббирования военно-промышленного комплекса США. Во-вторых, это та же агрессивная риторика и планы, которые вынашивают Штаты против России и Китая. Опять же, это всё подтверждает необходимость тех ответных мер, которые приняты со стороны России по недопущению возможной агрессии в отношении нашего государства и Китая, который является нашим стратегическим партнёром», — заявил депутат.

По его словам, Соединённые Штаты, вместо того, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в мире, «разжигают напряжённость».

Ранее начальник штаба ВВС США заявил, что в американском Министерстве обороны разрабатывают новую стратегию боевых действий против России и Китая, предполагающую «скрытное вторжение».

Отмечается, что эта стратегия даст войскам США «ассиметричные преимущества».