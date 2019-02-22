В Госдуме поблагодарили США за «помощь» в возвращении Крыма в Россию

"Государственный переворот на Украине, координируемый американцами, принес украинскому народу одни несчастья, в виде гражданской войны и обнищания, но для Крыма он стал отправной точкой для активизации борьбы за возвращения на историческую родину в Россию", — сказал РИА Новости Шеремет, который во времена "Крымской весны" возглавлял народное ополчение полуострова.

По его словам, Крым рано или поздно вернулся бы в Россию, но для этого понадобились бы десятилетия упорной борьбы.

"Если бы не этот майдан, то возможно, что Крым бы и дальше находился в составе Украины. Он в любом бы случае вернулся в Россию, но прошли бы десятки, а то может и сотни лет. Госпереворот на Украине мобилизовал всех крымчан в едином порыве вернуться в родную гавань", — подчеркнул депутат.