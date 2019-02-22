Государственный переворот на Украине, координируемый американцами, позволил существенно ускорить процесс возвращения Крыма на свою историческую родину в Россию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
"Государственный переворот на Украине, координируемый американцами, принес украинскому народу одни несчастья, в виде гражданской войны и обнищания, но для Крыма он стал отправной точкой для активизации борьбы за возвращения на историческую родину в Россию", — сказал РИА Новости Шеремет, который во времена "Крымской весны" возглавлял народное ополчение полуострова.
По его словам, Крым рано или поздно вернулся бы в Россию, но для этого понадобились бы десятилетия упорной борьбы.
"Если бы не этот майдан, то возможно, что Крым бы и дальше находился в составе Украины. Он в любом бы случае вернулся в Россию, но прошли бы десятки, а то может и сотни лет. Госпереворот на Украине мобилизовал всех крымчан в едином порыве вернуться в родную гавань", — подчеркнул депутат.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, погибли более 100 человек.