В Крыму заявили, что Украина стоит на пороге развала

Украина спустя пять лет после государственного переворота оказалась на грани развала, заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Для Украины этот переворот обернулся бедствием, обнищанием и гражданской войной. Сегодня Украина стоит на пороге развала как государство", — сказал РИА Новости Гемпель.

В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что госпереворот привел Украину к национальной катастрофе.

"Все майданы в истории Украины в итоге привели к национальной катастрофе, к катастрофе народа, который на протяжении всей своей истории никогда не мог добиться государственности, потому что его национальные элиты постоянного его предавали и искали для себя самих комфортную историю", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, только в составе СССР Украина обрела прочную государственность, став экономически-развитой республикой.