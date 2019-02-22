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Медведчук прокомментировал слова Порошенко в ООН о России 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что высказывания президента Украины Петра Порошенко в адрес РФ на генассамблее ООН направлены на получение поддержки у избирателей перед выборами, и украинский лидер готов для этого на все.
В среду Порошенко выступал в Генассамблее ООН, где в течение 40 минут традиционно рассказывал о "российской агрессии" в Донбассе, "захвате Крыма" и "нахождении тысяч российских военных". Москва неоднократно опровергала все эти обвинения.
"У него избирательная кампания и любые его действия, любые его высказывания, его поведение трактуется в одном контексте — в контексте его участия в избирательной кампании и получении дивидендов в ходе этой кампании, и для того, чтобы завоевать как можно больше голосов и доверия граждан. И здесь он готов идти на все", — сказал Медведчук в программе "Большая игра" на Первом канале.
На Украине 31 марта пройдут президентские выборы. На пост президента Украины претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.
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Политика , Украина , Виктор Медведчук , ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Владимир Зеленский , Генассамблея ООН , ООН , Республика Крым
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