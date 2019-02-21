В Госдуме оценили слова Климкина об «украинизации» Крыма

«Такое удивительно слышать из уст министра иностранных дел, ведь он прекрасно понимает, что произошло и какой статус сегодня у Крыма», — отметил Романович.

Он не исключил, что Климкин сделал такое заявление в связи с предвыборной кампанией на Украине.