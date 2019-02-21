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В Госдуме оценили слова Климкина об «украинизации» Крыма 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, представитель комитета по международным делам Александр Романович в беседе с Nation News оценил слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским».
«Такое удивительно слышать из уст министра иностранных дел, ведь он прекрасно понимает, что произошло и какой статус сегодня у Крыма», — отметил Романович.
Он не исключил, что Климкин сделал такое заявление в связи с предвыборной кампанией на Украине.
Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Климкина.
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Политика , ПАВЕЛ КЛИМКИН , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , ФБА "Экономика сегодня" , Республика Крым
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