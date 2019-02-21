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В Москве заявили о «вопиющей» провокации США в Венесуэле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
США готовят вопиющую провокацию в Венесуэле под видом доставки гуманитарной помощи, передает РИА "Новости" заявление первого заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского.
Он отметил, что США, видимо, находятся "в некотором провокационном угаре".
Он добавил, что американские коллеги "слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространениями фейковых новостей" прямо в Совете Безопасности.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией.
Такое решение он принял перед началом поставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля.
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Политика , НИКОЛАС МАДУРО , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , РИА Новости , Венесуэла , Москва , США
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