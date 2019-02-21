В Москве заявили о «вопиющей» провокации США в Венесуэле

Он отметил, что США, видимо, находятся "в некотором провокационном угаре".

Он добавил, что американские коллеги "слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространениями фейковых новостей" прямо в Совете Безопасности

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией.

Такое решение он принял перед началом поставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля.