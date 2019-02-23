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Россия призвала Совбез ООН немедленно отреагировать в случае провокации в Венесуэле 

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Фото: Li Muzi, Xinhua, Globallookpress
Постпред РФ Василий Небензя напомнил коллегам по ООН, что 23 февраля США, по мнению российской стороны, могут организовать в Венесуэле провокации под видом оказания гуманитарной помощи.
Совбез ООН обязан немедленно отреагировать в случае провокации в Венесуэле. Об этом заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя.
«Если что-то случится, то Совет Безопасности должен немедленно отреагировать», — отметил российский постпред.
Небензя напомнил коллегам по ООН, что 23 февраля Соединенные Штаты Америки, по мнению российской стороны, могут организовать провокации под видом оказания гуманитарной помощи, в том числе осуществить передачу оружия оппозиции для создания беспорядков.
Вместе с тем влияние группы стран, поддерживающих законную власть Венесуэлы, продолжает расти. Как заявил глава МИД страны Хорхе Арреас, в данный момент эти государства готовят обращение к генеральному секретарю ООН и Совету по правам человека. Министр добавил, что Венесуэла очень благодарна за поддержку.
«Есть целый ряд инициатив, но решение будет принимать не только Венесуэла. Решения будут приниматься коллективно», — цитирует ТАСС Хорхе Арреаса.
Новый этап политического кризиса в Венесуэле начался 23 января, когда оппозиционер Хуан Гуайдо назвал себя временным главой государства. США и их союзники немедленно признали его новый «статус». Официальный Каракас в ответ на это разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Россия, Китай, Мексика, Турция и ряд других государств поддержали законную власть в стране.
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Политика , В мире , США , Василий Небензя , МИД , Совбез ООН , Совет по правам человека , ООН , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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