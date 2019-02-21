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Путин назначил полпреда России при ОДКБ 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: kremlin.ru
Посол по особым поручениям МИД России Андрей Шведов назначен полпредом при ОДКБ. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Шведова Андрея Владимировича постоянным и полномочным представителем при Организации договора о коллективной безопасности», — говорится в тексте.
Указ уступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.
В конце декабря белорусский лидер Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генеральным секретарём ОДКБ.
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