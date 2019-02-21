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Путина поставили на первое месте в мировом «индексе воли» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бельгийское издание EU Reporter вместе с аналитиками составило «индекс воли», который учитывает, насколько хорошо мировые политики выполняют свои обещания; на первом месте оказался президент России Владимир Путин.
Аналитики придумали сводный индекс, который показывает, как мировые лидеры выполняют свои обещания. Рейтинг назвали «индексом проявления политической воли». Учитывалась реализация политиками программ социально-экономической политики, программ национальной безопасности и обороны и проведение внешней политики, приводит текст статьи бельгийского издания «ИноСМИ».
По каждому их трех показателей политик получает от 1 до 10 баллов, общая сумма делится на три. Если политик получает меньше пяти баллов, считает, что он не сумел в полной мере реализовать свои программы.
В итоге Путин набрал в среднем 7,33 балла (4 балла за социально-экономическую политику, 10 за нацбезопасность и 8 за внешнюю политику). На втором месте президент США Дональд Трамп (7 баллов), на третьем — глава КНР Си Цзиньпин (6,66 балла), на четвертом — канцлер Германии Ангела Меркель (6 баллов), а президент Франции Эммануэль Макрон получил всего 4,33 балла.
Издание отмечает, что вопреки введенным против России санкциям большинство задач и экономических целей, которые Путин ставит в своих посланиях, выполняется, или, по крайней мере, по ним ведется работа. В пример ставится задача выйти на бездефицитный бюджет, поставленная в 2016 году. К 2019 году эта цель достигнута.
Также издание признает, что российский лидер добился успеха в осуществлении обещанных им военных реформ и в укреплении международного положения своей страны.
Напомним, президент выступил с посланием Федеральному Собранию накануне, где поставил перед парламентом страны новые задачи на ближайшее время.
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Политика , ЦЗИНЬПИН СИ , Ангела Меркель , ДОНАЛЬД ТРАМП , ВЛАДИМИР ПУТИН , InoSMI.Ru
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