Турчак назвал дату праймериз «Единой России»

Единый день предварительного голосования "Единой России" пройдет 26 мая "Единая Россия" 26 мая проведет предварительное голосование по отбору кандидатов от партии на выборы разного уровня, которые состоятся в сентябре этого года. Об этом заявил в четверг на заседании президиума секретарь генерального совета партии Андрей Турчак

Он обратил внимание руководителей межрегиональных координационных советов "Единой России" на необходимость обеспечить прозрачность процедуры. Выборы кандидатов пройдут, в том числе, и в электронном виде. Чтобы проголосовать онлайн за включение в избирательный список своего претендента, необходимо будет авторизоваться с помощью портала "Госуслуг". Результаты партийных выборов планируют подвести до 28 мая.