Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила, что Москва не допустит новых провокаций в Керченском проливе.
«Такие провокации допускаться не будут… Для этого ведётся в том числе политическая и дипломатическая работа. Значительное время в ходе двусторонних встреч в Мюнхене (министр иностранных дел России. — RT) Сергей Лавров посвятил именно возможности совершения аналогичных провокаций», — отметила дипломат.
Ранее Лавров заявил, что Украина ведёт подготовку к очередной провокации в районе Керченского пролива.
В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал информацию о том, что ЕС и США ведут работу над новыми антироссийскими санкциями из-за инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.