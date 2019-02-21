В Кремле рассказали, чем особенно недоволен Путин

Владимир Путин недоволен, как выполняются его поручения по защите бизнеса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . Необоснованные преследования продолжаются, сроки рассмотрения дел затягиваются. По официальной статистике, почти половина дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Эксперты считают, что необоснованно возбужденных дел на самом деле в 2-3 раза больше.

Президент России Владимир Путин недоволен эффективностью выполнения его установок по защите бизнеса от необоснованного преследования, заявил в четверг, 21 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС

«Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз», — сказал он.

Песков подчеркнул, что стиль, характер и формулировки послания президента «предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров».

В послании Федеральному собранию, напомнил Песков, речь шла о том, чтобы избавиться от практики необоснованного преследования бизнеса. «И как раз здесь уже будет формироваться перечень поручений», — добавил он.

В среду Путин, выступая с посланием, призвал органы власти пересмотреть все нормативные правовые акты, сдерживающие развитие российского бизнеса.

Добросовестный бизнес не должен «постоянно ходить под статьей», то есть чувствовать риск уголовного или административного наказания, призвал Владимир Путин.

Путин заявил, что ранее уже обращал внимание на эту проблему в одном из своих посланий. Но ситуация, к сожалению, «не сильно изменилась».

Президент обосновал свой призыв. По его словам, сегодня почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда.

«Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. А что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу», — сказал Путин.

Он призвал вдуматься в эти цифры — про 130 сотрудников, теряющих работу в случае необоснованного ареста предпринимателя. Во-первых, это становится серьезной проблемой для экономики.

Во-вторых, указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике, отметил президент. «Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору.

Это вообще ерунда какая-то, но такое бывает, к сожалению», — оценил Путин.

Он считает неприемлемым, что эта «ерунда» влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее.

При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы для продления сроков содержания под стражей, отметил Путин в послании. Но сегодня это происходит порой без веских оснований, отметил президент. Например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий.

«Действительно, смотрите, человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызывали?» — «В отпуске был следователь», — отвечают», — сказал Путин.

Путин попросил Верховный Суд РФ и Генеральную прокуратуру проанализировать еще раз эти проблемы и представить соответствующие предложения.

А для того, чтобы было меньше поводов необоснованно предъявлять претензии бизнесу необходимо серьезно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Необходимы радикальные шаги, считает Путин. Он предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции, которые морально устарели.

«Сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные — сдать в архив», — предложил Путин.

Алексей Кудрин. Предложение президента провести реформу надзорной деятельности до 2021 года является самым фундаментальным в его послании Федеральному собранию. Такое мнение выразил председатель Счетной палаты

Но такая реформа не должна ограничиться обновлением старых инструкций. «Это должна быть реформа контроля на новых принципах в интересах граждан и бизнеса», — подчеркнул Кудрин.

Ранее премьер Дмитрий Медведев также указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России и призвал избавить бизнес от «регуляторной гильотины».

«Значительная часть дел, к сожалению, возбуждается в качестве меры давления на бизнес. Причинами такого давления могут быть как вполне законные требования, например, по погашению задолженностей по обязательным платежам, так и принуждение бизнеса к участию в коррупционных схемах. В этой ситуации нужно снижать частоту и количество плановых и неплановых проверок. Это извечная проблема, панацеи от которой, увы, не существует», — считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

За год обвинения в совершении экономических преступлений получают порядка 35 тысяч человек. Обвиняемых при этом оказывается даже не 45%, как отмечал президент, а в 2-3 раза меньше, чем расследованных преступлений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге совместно с Центром стратегических разработок.