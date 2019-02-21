Лавров призвал японцев стать хорошими соседями

По его словам, соглашение не должно быть таким, какие заключаются сразу после войн, поскольку страны уже давно не воюют. «Мы бы хотели сейчас (…) подготовить договор, в котором излагались бы по-крупному основы наших добрососедских дружественных отношений», — уточнил он.

Министр также отметил, что отношения стран необходимо выводить на качественно новый уровень. «Это приоритет номер один. И в экономике, и в политике, и в сфере безопасности», — подчеркнул он.

При этом Лавров подчеркнул, что отношения Москвы и Токио осложняет тот факт, что США объявили Россию угрозой.