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Лавров призвал японцев стать хорошими соседями 

Lenta.ru + ещё 4 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия готова прямо сейчас подписать с Японией мирный договор. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в четверг, 21 февраля, на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, передает РИА Новости.
По его словам, соглашение не должно быть таким, какие заключаются сразу после войн, поскольку страны уже давно не воюют. «Мы бы хотели сейчас (…) подготовить договор, в котором излагались бы по-крупному основы наших добрососедских дружественных отношений», — уточнил он.
Министр также отметил, что отношения стран необходимо выводить на качественно новый уровень. «Это приоритет номер один. И в экономике, и в политике, и в сфере безопасности», — подчеркнул он.
При этом Лавров подчеркнул, что отношения Москвы и Токио осложняет тот факт, что США объявили Россию угрозой.
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Политика , СЕРГЕЙ ЛАВРОВ , МИД , РИА Новости , Япония
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