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Лавров: Япония не готова признать итоги ВОВ 

News.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Министр иностранных дел России заявил, что Кремль не видит готовность Японии подтвердить суверенитет РФ над Курильскими островами.
По словам главы МИД, японское руководство не подтверждает действиями признание итогов Второй мировой войны. Это касается, в том числе, суверенитета России над Курильскими островами.
Ранее News.ruписал о том, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена развивать диалог с Японией для заключения мирного договора. Приоритетными направлениями внешней политики он назвал также укрепление доверия и расширение сотрудничества в разных сферах.
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Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН , Япония
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