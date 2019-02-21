«Серьезные люди обескуражены». Что в преступном мире думают о статье для лидеров ОПГ?

Как будет работать новый закон, предусматривающий наказание за «занятие высшего положения в преступной иерархии», и что о нем думают сами воры в законе?

Документ в Госдуму внес президент. По оценкам экспертов, примут инициативу в кратчайшие сроки.

Сейчас лидеров ОПГ могут осудить только в том случае, если они сами совершили преступление. Согласно 210-й статье Уголовного кодекса, за организацию преступного сообщества или участие в нем им грозит наказание вплоть до пожизненного. Но поймать вора в законе за руку практически невозможно, как и доказать, что именно он возглавляет ту или иную ОПГ.

Президентский законопроект предусматривает появление в Уголовном кодексе новой статьи — «занятие высшего положения в преступной иерархии» (210.1 УК РФ ). То есть теперь предлагается наказывать за сам факт лидерства. Поправки предусматривают от восьми до 15 лет лишения свободы. Плюс подсудимого обяжут выплатить штраф до 5 млн рублей.

Лидеры криминального мира в замешательстве. Новый законопроект создал огромную проблему, рассказал Business FM , как он сам себя называет, гангстер на пенсии, ныне писатель Михаил Орский:

«Они при аресте должны назвать себя вором по своим понятиям, для своих рамок этикета. Они ни в коем случае не должны сказать, что «я не вор». Тут я наблюдаю, что в последние месяц-два они просто молчат, просто не отвечают на этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше. Русских воров на данный момент насчитывается 52 человека. Я общался с действующими серьезными людьми, они обескуражены, они пока растеряны. Настроения, что прорвемся, у них нет».

Криминальные авторитеты на всякие каверзные вопросы со стороны правоохранителей могут отвечать не только молчанием. У них есть и другие наработки. Вот, к примеру, что на прямой вопрос отвечал Шакро Молодой

— Вором себя считаете?

— Люди считают.

— Но в криминальном мире вы считаетесь вором в законе.

— Ну, меня так называют.

Поэтому остается вопрос: а как доказать, что данный преступник имеет титул вора в законе? Даже если повезет, одного признания недостаточно. Должны быть какие-то основания, говорит бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, почетный адвокат Владимир Калиниченко

«Дело не в том, что за это нужно ввести уголовную ответственность. Человек, совершивший преступление, должен отвечать за это преступление, вот и все. Если у тебя только принадлежность, ну и что, доказывать все равно нужно. Как доказать, что он вор в законе? Иметь пять показаний, он скажет: «Нет, я не вор в законе», и что дальше? Здесь предмет доказывания. Когда избирают вора в законе на воровском сходняке, там протокола не составляют и доказательств этому нет. И что, допрашивать тех, кто был на сходке, авторитетов, которые принимали вора в законе? Это очень смешно».

На память сразу приходит грузинский опыт. С 2006 года там сажают лишь за одну принадлежность к воровскому сословию. Так, например, за это был осужден бывший игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия , вернувшийся в начале 2000-х в Грузию.

Основные же лидеры, как писали СМИ, уехали в Россию. Впрочем, это не совсем так, говорит эксперт в области воровского движения Андрей Конуров:

«Было такое дело, что уехали, зачистку провели. Но на самом деле большая часть грузинских воров и так особо там не находилась. Грузия не является для них привлекательным местом: там особо поживиться нечем, чтобы там они находились в больших количествах. Ну да, уехали. Но там пиара было больше, чем реального успеха. Тем более что сейчас все возвращается на круги своя. Как показывает тот же грузинский опыт, это легко обратимо».

По неофициальным данным, сейчас в России около 300 воров в законе, и большая часть — как раз уроженцы Грузии. Пока по 210-й статье как основной отбывают наказание лишь рядовые участники ОПГ. Возможно, что с появлением нового закона будут осуждены и их лидеры. Если, конечно, до этого они не покинут страну.