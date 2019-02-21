В Совфеде поддержали позицию Берлина по антироссийским санкциям

«Европейские политики с самого начала понимали, что антироссийские санкции невыгодны и навязаны американцами. Вводили они их только из-за трансатлантической солидарности. Тем не менее реальных шагов со стороны Германии стоит ждать только после запуска «Северного потока — 2». Немцы и так постоянно сдерживают давление США в отношении проекта. Но они твёрдо стоят на своём и их поддерживают другие государства», — сказал Джабаров.

По его словам, представители многих стран понимают бесполезность санкций против России.

«Однако пока никто не берёт на себя ответственность, опасаясь давления со стороны старшего заокеанского брата. Тем не менее большинство стран будут смотреть именно на дальнейшие действия Германии», — заключил сенатор.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России.