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В Совфеде поддержали позицию Берлина по антироссийским санкциям 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера о том, что ФРГ не заинтересована в принятых по политическим мотивам санкциях против России.
«Европейские политики с самого начала понимали, что антироссийские санкции невыгодны и навязаны американцами. Вводили они их только из-за трансатлантической солидарности. Тем не менее реальных шагов со стороны Германии стоит ждать только после запуска «Северного потока — 2». Немцы и так постоянно сдерживают давление США в отношении проекта. Но они твёрдо стоят на своём и их поддерживают другие государства», — сказал Джабаров.
По его словам, представители многих стран понимают бесполезность санкций против России.
«Однако пока никто не берёт на себя ответственность, опасаясь давления со стороны старшего заокеанского брата. Тем не менее большинство стран будут смотреть именно на дальнейшие действия Германии», — заключил сенатор.
Ранее министр экономики и энергетики ФРГ заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России.
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Комментарии
Политика , В мире , Европа , Экономика , ВЛАДИМИР ДЖАБАРОВ , Совет Федерации , Германия
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