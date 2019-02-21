Медведев обратился к кабмину с требованием

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Медведев попросил кабмин немедленно приступить к реализации послания Путина 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил о необходимости немедленно начать реализацию мер, озвученных накануне президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.
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Как сказал Медведев, Путин предложил конкретные меры по развитию страны на перспективу, а значительная часть послания — это обращения и поручения в адрес исполнительной власти и правительства. Премьер напомнил, что по итогам послания публикуется перечень поручений.
"Просил бы не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке и реализации тех решений, тех инициатив, с которыми выступил президент. Тем более вы прекрасно знаете, какие шаги нужно предпринимать, все решения приняты, уже мы по многим из них работаем, где-то нужно реагировать и более оперативно", — сказал премьер.
"Это касается и тех инициатив, которые вчера были озвучены, по ним нужно начинать работать немедленно", — сказал Медведев.
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Комментарии57
Политика , Видео , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , ВЛАДИМИР ПУТИН
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