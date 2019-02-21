Медведев обратился к кабмину с требованием

Медведев попросил кабмин немедленно приступить к реализации послания Путина

Как сказал Медведев, Путин предложил конкретные меры по развитию страны на перспективу, а значительная часть послания — это обращения и поручения в адрес исполнительной власти и правительства. Премьер напомнил, что по итогам послания публикуется перечень поручений.

"Просил бы не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке и реализации тех решений, тех инициатив, с которыми выступил президент. Тем более вы прекрасно знаете, какие шаги нужно предпринимать, все решения приняты, уже мы по многим из них работаем, где-то нужно реагировать и более оперативно", — сказал премьер.

"Это касается и тех инициатив, которые вчера были озвучены, по ним нужно начинать работать немедленно", — сказал Медведев.