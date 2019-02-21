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Песков прокомментировал дело Майкла Калви 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в установлении истины по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви.
«Я уже отвечал на этот вопрос, могу только повторить. Мы никогда не комментируем следственные действия. У нас нет сомнений, что в результате расследования будет установлена истина. Кроме суда никто не может назвать Калви виновным», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Кроме того, пресс-секретарь выразил надежду на то, что следственные действия в отношении Калви никак не скажутся на инвестиционном климате России.
Ранее в четверг источник в следственных органах сообщил, что Калви в четверг утром предъявлено обвинение.
На прошлой неделе четверо сотрудников фонда Baring Vostok, в том числе Майкл Калви, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Калви арестован решением Басманного суда.
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Политика , Другое , ДМИТРИЙ ПЕСКОВ , Майкл Калви , РИА Новости
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