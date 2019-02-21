Сенатор: Идеальные отношения Путина и Лукашенко раздражают Запад

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что заявление экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который сейчас работает помощником президента Украины , о якобы возможной войне и последующей аннексии Россией Белоруссии — это часть информационно-психологической кампании против Минска.

«Извне уже лет 15 целенаправленно проводится спецоперация по стравливанию России и Белоруссии. Это делается очень тонко через СМИ, через молодежь, особенно ту, которая получает образование в Польше и Литве. На Западе эта работа ведется планово и профессионально», — считает сенатор.

По его словам, заявления бывшего генсека НАТО указывают на недовольство Запада администрацией Александра Лукашенко

«Они считают, что Лукашенко должен уйти. С одной стороны, они заигрывают с ним как в свое время с президентом Украины Виктором Януковичем, а с другой — стараются убрать», — пояснил политик.

Клинцевич подчеркнул, что при Лукашенко у России и Белоруссии сложились идеальные отношения, а противоречия «носят технический характер».

«Идеальные отношения двух президентов не устраивают Запад. Последняя встреча президентов, их совместное интервью вызывает у Запада колоссальное раздражение. Заявление экс-генсека НАТО — это сигнал о том, что спецоперация по Белоруссии уже начата», — считает Клинцевич.

Он убежден, что в реальности белорусам не нужен опыт грузин и украинцев по построению «демократии», однако попытки навязать подобные политические модели будут предприниматься и впредь.

«В Белоруссии эксплуатируются внутренние проблемы, а проплаченные оппозиционные лидеры начнут манить морковкой свободы на Западе, посулят каждому белорусу возможность в течение трех месяцев уезжать на заработки в ту же Польшу или другую страну ЕС, где можно свободно помыть посуду, убраться за хозяином, вернуться, отметиться, и снова вернуться к хозяину. Украинцы это прошли, а сейчас эту ситуацию навязывают белорусам», — подытожил Франц Клинцевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший генсек НАТО утверждает, что «уберечься от агрессии россиян» можно с помощью реформ, которые ведут к «демократии и свободе». По его словам, Путин якобы заявил о необходимости включить Белоруссию в «большое русское государство, как Крымский полуостров».

В действительности Путин говорил о необходимости более тесной интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии. В ответ Лукашенко сказал о том, что если народы двух стран готовы к объединению, то президенты выполнят их волю.

Напомним, ранее Расмуссен призывал Белоруссию ориентироваться на опыт Украины и Грузии, чтобы сделать свою страну демократическим государством.