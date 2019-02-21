Украина сделала все, чтобы Крым стал российским, заявили в Госдуме

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook заявил, что Крым через пять лет после воссоединения с Россией "стал более украинским". Министр иностранных дел признал, что до госпереворота в стране и воссоединения Крыма с Россией, полуостров был "недостаточно украинским", из-за чего Украина заплатила "сверхвысокую цену".

Однако Киеву удалось украинизировать полуостров за последние годы, "вопреки всем обстоятельствам".

"Не знаю, что Климкин увидел украинского на полуострове, кроме трех блокад, заброски диверсантов и регулярных провокаций. К тому же, если смотреть правде в глаза, то пять лет назад украинские лидеры сделали все, чтобы Крым бескровно вернулся домой. Возможно, Украина это сделала скрепя сердце. И если Павел Климкин считает, что Крым не стал российским, то это показатель серьёзного политического и объективного невежества", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Если господин Климкин лозунгом "Крым — это Украина" пытается консолидировать или создать армию своих сторонников, то, судя по всему, он знает о Крыме ещё меньше, чем я думал", — добавил депутат.