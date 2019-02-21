Почему Путин проигнорировал Украину в своем послании?

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В своей речи он говорил об экономике, социальных вопросах, отношении с азиатскими странами, договоре о ракетах, но ни разу не упомянул украинскую тематику. О том, с чем это может быть связано, издание Украина.ру побеседовало с известными политологами

Не хочет лезть в выборы

По мнению Руслана Бортника, поведение российского лидера вполне естественно. Пока на Украине проходит избирательная кампания, то главы других государств пытаются от этого дистанцироваться и не давать каких-то новых оценок, пояснил он. Иначе, отметил эксперт, те или иные высказывания могут быть использованы различными кандидатами в президенты. Но как только станут известны результаты голосования, интерес российского руководства к украинской проблематике возрастет, считает Бортник.

Михаил Погребинский также уверен, что Путин будет сознательно уходить от любых комментариев в отношении Украины до тех пор, пока не закончатся президентские выборы и не станет ясно, с кем ему придется иметь или не иметь дело. Политолог отметил, что президент РФ уже давал понять, что не хочет вмешиваться в избирательную кампанию, не хочет, чтобы его использовали в этой кампании, а также не хочет встречаться со своим коллегой Петром Порошенко

Дальнейшая политика Москвы в отношении Украины будет зависеть от того, продолжил собеседник издания, появятся ли у нового главы государства какие-либо акценты в отношениях между Украиной и Россией

«Проводить предвыборную кампанию — это одно. Однако будущий президент должен понимать, что нынешние отношения с Россией наносят больший вред самой Украине», — подчеркнул Погребинский.

Не исключено, добавил политолог, что даже негативно относящиеся к России кандидаты в случае победы могут скорректировать свою позицию. Это необязательно, но возможно, заключил Погребинский.

Сигнал для Порошенко

Андрей Золотарев тоже считает, что Путин сознательно игнорирует украинскую тематику. Однако, на его взгляд, это «молчание» можно расценить в качестве сигнала для Порошенко. Сигнал состоит в том, что Порошенко мертв для Путина как политик, что никаких дел и переговоров он вести с ним не будет.

По словам политтехнолога, Порошенко дал понять, что не собирается выполнять подписанные им Минские соглашения. А обман в политике, отметил политолог, приводит к тому, что разного рода издержки рано или поздно сведут на нет сиюминутную выгоду.

«Москва закрыла окно возможностей для диалога до выяснения того, кто возглавит Украину на ближайшие 5 лет», — подчеркнул Золотарев.

Эксперт добавил, что с учетом того, что Киев официально отказался пустить российских наблюдателей даже в составе миссий ОБСЕ , Москва может поставить под сомнение легитимность украинских выборов или даже не признать их.

Нет стратегии

Павел Рудяков в свою очередь отметил, что Россия с самого начала не собиралась и не собирается участвовать в политических процессах на Украине. Сейчас, по его мнению, у Москвы нет четкой стратегии в отношении этого государства.

При этом более конкретную позицию в отношении Киева нужно будет согласовывать с другими международными игроками, представленными сейчас на Украине, — США и Евросоюзом , считает политолог.

Эксперт также обратил внимание на то, что российское руководство заявляло, что будет работать с любым человеком, которого изберут на пост президента Украины. Но проблема состоит в том, что украинцы не могут сделать свободный выбор.

По словам политолога, эти выборы фальсифицируются прямо сейчас. И судя по тому, что Россия не участвует и не собирается участвовать в процессах на Украине, она тем самым является соучастником этого преступления и развязывает руки политикам внутри страны.

«Они понимают, что никто им не помешает. Можно и дальше искажать и извращать волю народа в своих собственных интересах», — подчеркнул Рудяков.

Пока, продолжил эксперт, Москва и сам Путин продолжают сидеть в геополитическом окопе, из которого им трудно что-либо увидеть, и ждут результата президентских и парламентских выборов.

Просто неинтересно

У политэксперта Алексея Попова на этот счет совсем иная точка зрения. Он объясняет «молчание Путина» тем, что именно сегодня в рамках конкретного послания украинская тематика не является приоритетной для Москвы.

По его словам, Кремль не рассматривает нынешнюю Украину в качестве самостоятельного государства, и все вопросы в отношениях с ней он предпочитает решать в рамках отношений с США и Евросоюзом.

«В рамках этого послания решил не упоминать. Я бы не делал из этого какой-то конспирологии», — заявил Попов.