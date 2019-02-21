В пререканиях Захаровой с НАТО увидели возвращение холодной войны

Экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России заявил НСН, что ни у кого нет супероружия, несмотря на заявления политиков.

Ранее Путин заявил, что если американские ракеты средней и меньшей дальности появятся в Европе, то Москва поступит «зеркально и асимметрично». По его словам, Россия нацелит свои ракеты не только на места развертывания ракет в Европе, но и на США . В частности, Путин рассказал о разработке новой ракеты «Циркон». В Североатлантическом альянсе посчитали заявления президента РФ неприемлемым.

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН заявил, что такие высказывания сторон говорят о возвращении к холодной войне.

«Вся истерия и напряженность, которая искусственно создается, это все решение политических вопросов. Чисто в военном смысле, «Циркон» для НАТО не является каким-то супероружием, с точки зрения того, что это новейшее вооружение, которому они не могут противостоять. На сегодняшний день «Циркон» это только разработка, которую еще необходимо выполнить, сделать, принять на вооружение. Даже если он будет иметь исключительные тактико-технические и оперативные характеристики, НАТО и США в любом случае всегда в состоянии выработать ответные меры на угрозу применения такого оружия. На сегодняшний день нет такого оружия, чтобы из кармана как фокусник достать и сказать, вам всем конец. Поэтому все выступления наших руководителей все заявления деятелей США и НАТО говорят лишь о том, что мы вышли опять на путь холодной войны», — заявил собеседник агентства.