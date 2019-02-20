Всех присутствующих на выступлении Путина собрали на одном фото

Президент России Владимир Путин и присутствующие во время оглашения послания Федеральному собранию гости стали участниками проекта «Гигарама».

В рамках проекта был сделан снимок в супервысоком разрешении, который позволяет рассмотреть лица всех присутствующих в Гостином дворе.

Президент огласил ежегодное послание в присутствии членов Совета Федерации , депутатов Госдумы , членов правительства, глав субъектов России, глав традиционных конфессий, общественных деятелей и почти 800 аккредитованных журналистов.

Сообщается, что президент принял участие в проекте «Гигарама» не впервые. Прошлым летом Владимир Путин позировал для гигапиксельной съёмки вместе с участниками форума «Машук».