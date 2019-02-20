Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всех присутствующих на выступлении Путина собрали на одном фото 

Рамблер 1 час назад
Фото: Гигаграма
Президент России Владимир Путин и присутствующие во время оглашения послания Федеральному собранию гости стали участниками проекта «Гигарама».
В рамках проекта был сделан снимок в супервысоком разрешении, который позволяет рассмотреть лица всех присутствующих в Гостином дворе.
Президент огласил ежегодное послание в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства, глав субъектов России, глав традиционных конфессий, общественных деятелей и почти 800 аккредитованных журналистов.
Сообщается, что президент принял участие в проекте «Гигарама» не впервые. Прошлым летом Владимир Путин позировал для гигапиксельной съёмки вместе с участниками форума «Машук».
Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
В НАТО заявили об угрозе в послании Путина
Политика Армия
Порошенко рассказал о десятках плененных военных РФ
В мире Украина
Российский депутат угрожал лопатой женщине
Общество
Мать потерявшегося в лесу ребенка объяснилась
Происшествия
Порошенко допустил «полномасштабную войну» с Россией
В мире Армия
Путин сделал заявление по угрозе отключения от интернета
Политика Другое
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Лавров ответил на угрозы Трампа
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение