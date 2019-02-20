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Bloomberg: Путин продемонстрировал стремление уделять больше внимания нуждам россиян 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Выступление президента России Владимира Путина в Федеральном собрании было в основном посвящено масштабным экономическим планам, а не вопросам внешней политики, что свидетельствует о его стремлении уделить больше внимания нуждам россиян. Такую оценку приводит в среду информационное агентство Bloomberg.
"В своем выступлении Путин дал понять, что после того, как он добивался укрепления российского суверенитета и обороноспособности, он готов уделить больше внимания нуждам граждан, — отметило агентство. — Именно поэтому в речи, с которой он выступил в среду, основное внимание было уделено улучшению положения дел в системе соцобеспечения, образования и здравоохранения, а также в экономике в целом вместо внешнеполитических проблем".
Изложенные им социальные программы, подчеркнуло агентство, "кажутся наиболее амбициозными из всех, которые он когда-либо выдвигал".
"В соответствии с изложенным Путиным планом развития экономики, Россия должна будет увеличить государственные расходы и масштабы инвестиций, в особенности в таких областях, как создание искусственного интеллекта и обработка больших массивов информации, а также расширить сотрудничество с Китаем", — пишет Bloomberg.
Агентство также считает, что нынешнее выступление российского лидера перед Федеральным собранием было выдержано в более миролюбивом духе, чем в прошлом году. По его мнению, "тон высказываний президента Путина был менее воинственным, чем год назад, когда он продемонстрировал с помощью компьютерной графики серию новых вооружений, которые, похоже, нацелены на США". В этот раз, отмечает агентство, "единственная графика, которая была использована, касалась экономических проблем".
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Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН , Bloomberg
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