Симоньян после слов Путина запустила «подхрюкивание»-челлендж в соцсетях

Главный редактор RT запустила в социальных сетях «подхрюкивание»-челлендж.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова президента Российской Федерации Владимира Путина , заявившего, что сателлиты США «подхрюкивают» в вопросе выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

#подхрюкивание pic.twitter.com/zqRfpLcJo8— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 20 февраля 2019 г. В своем Twitter-аккаунте она запустила «подхрюкивание»-челлендж, разместив снимок, где держит на противне запеченного в духовке поросенка. На фотографии нанесена надпись: «Вот так мы наказываем подхрюкивающих». Симоньян предложила пользователям Интернета постить в социальных сетях мемы с хэштэгом #подхрюкивание.

Во время послания Федеральному cобранию российский лидер заявил, что США прямо и грубо нарушают положения ДРСМД, однако Россия не намерена действовать тем же образом. Также глава государства указал на сателлитов, которые потихоньку «подхрюкивают Вашингтону по вопросу о ракетах средней и меньшей дальности.