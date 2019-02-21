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Симоньян после слов Путина запустила «подхрюкивание»-челлендж в соцсетях 

ТК «Звезда» + ещё 1 43 минуты назад
Главный редактор RT запустила в социальных сетях «подхрюкивание»-челлендж.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова президента Российской Федерации Владимира Путина, заявившего, что сателлиты США «подхрюкивают» в вопросе выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В своем Twitter-аккаунте она запустила «подхрюкивание»-челлендж, разместив снимок, где держит на противне запеченного в духовке поросенка. На фотографии нанесена надпись: «Вот так мы наказываем подхрюкивающих». Симоньян предложила пользователям Интернета постить в социальных сетях мемы с хэштэгом #подхрюкивание.
Во время послания Федеральному cобранию российский лидер заявил, что США прямо и грубо нарушают положения ДРСМД, однако Россия не намерена действовать тем же образом. Также глава государства указал на сателлитов, которые потихоньку «подхрюкивают Вашингтону по вопросу о ракетах средней и меньшей дальности.
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Комментарии22
Политика , Видео , Интернет , МАРГАРИТА СИМОНЬЯН , ВЛАДИМИР ПУТИН , США
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