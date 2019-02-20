Беглов: сеть бережливых поликлиник в Петербурге необходимо расширять

Новые стандарты работы медучреждений, экономящие время посетителей, необходимо активнее внедрять в Санкт-Петербурге . Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В среду в ходе традиционного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник.

Так называется новый стандарт работы поликлиники, где не будет места ненужному хождению по кабинетам, избыточной бумажной работе врачей и лабораторий, а взамен этого появится более комфортная среда для посетителей поликлиник и самих докторов.

"Один из самых главных вопросов для нашего города — это вопросы здравоохранения, — сказал Беглов. — Нужно расширять сеть бережливых поликлиник".

Он также отметил, что особое внимание при утверждении высоких стандартов работы поликлиник необходимо уделить детям.

В Санкт-Петербурге за минувший год за счет реализации проекта бережливых поликлиник, по данным городского комитета по здравоохранению, в модернизированных поликлиниках удалось существенно сократить время ожидания пациентами приема к участковому врачу-терапевту — с 40 минут до 19 минут. Вместе с тем, троекратно уменьшилось и время ожидания при обращении в регистратуру — с 27 минут до 7,5 минут.

"По итогам за 2018 год удовлетворенность населения организацией и проведением диспансеризации увеличилась с 47% до 70% за счет сокращения времени ее прохождения", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2017 году, когда пилотный проект начал реализовываться в Петербурге, в нем принимало участие две поликлиники. "Они были успешно модернизированы, это показало хороший результат, и дальше мы начали эти "бережливые поликлиники" тиражировать", — пояснили в комитете. В 2018 году их количество увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских), а в 2019 году оно достигло 68 (35 — для взрослых и 33 для детей), что составляет почти треть от общего числа поликлиник города (всего их 185).