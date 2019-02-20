Путин сделал заявление по угрозе отключения от интернета

Президент России Владимир Путин признал, что вероятность отключения России от интернета существует, однако это решение негативно отразится на «западных партнерах» РФ.
«Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», — сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
Как сообщает «Лента.ру», отключение России от интернета нанесет как политический, таки и экономический урон, тем, что примет такое решение. Также этот шаг негативно скажется на работе западных спецслужб.
«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — пояснил он.
Признавая вероятность такого развития ситуации, Владимир Путин заявил о необходимости создавать независимые сегменты сети.
В феврале Госдума приняла законопроект об устойчивости российского сегмента интернета в первом чтении. Согласно законопроекту, централизованное управление интернетом внутри России возможно только в том случае, если устойчивость сети окажется под угрозой. Ранее сообщалось, что власти выделят на его реализацию 20 миллиардов рублей.