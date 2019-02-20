Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин признал возможное отключение РФ от интернета 

Рамблер + ещё 12 57 минут назад
Президент России Владимир Путин признал, что вероятность отключения России от интернета существует, однако это решение негативно отразится на «западных партнерах» РФ.
«Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», — сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
Как сообщает «Лента.ру», отключение России от интернета нанесет как политический, таки и экономический урон, тем, что примет такое решение. Также этот шаг негативно скажется на работе западных спецслужб.
Путин пообещал реальные изменения россиянам
«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — пояснил он.
Признавая вероятность такого развития ситуации, Владимир Путин заявил о необходимости создавать независимые сегменты сети.
В феврале Госдума приняла законопроект об устойчивости российского сегмента интернета в первом чтении. Согласно законопроекту, централизованное управление интернетом внутри России возможно только в том случае, если устойчивость сети окажется под угрозой. Ранее сообщалось, что власти выделят на его реализацию 20 миллиардов рублей.
Комментарии79
Политика , Видео , Другое , Наука и техника , ВЛАДИМИР ПУТИН , Госдума
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
В НАТО заявили об угрозе в послании Путина
Политика Армия
Порошенко рассказал о десятках плененных военных РФ
В мире Украина
Путин сделал заявление по угрозе отключения от интернета
Политика Другое
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Лавров ответил на угрозы Трампа
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Дудя раскритиковали за интервью с Гордоном
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение