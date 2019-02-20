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Небензя прокомментировал попытку США доставить гумпомощь в Венесуэлу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Hector Retamal
Планируемая на 23 февраля доставка США гуманитарной помощи венесуэльцам вызывает беспокойство у генсека ООН и России, так как есть вариант ее использования для провокаций, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы надеемся, что негативного сценария не случится, хотя мы знаем, что этот марш, эта доставка, она вызывает озабоченность многих стран, генерального секретаря ООН и у нас, разумеется, что это будет использовано как провокация для разжигания гражданского конфликта", — сказал Небензя.
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