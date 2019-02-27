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В Крыму ответили на угрозу Киева сделать из полуострова «украинский курорт» 

РИА Новости + ещё 24 2 часа назад
Украина имела шанс сделать из Крыма развитый курорт, но взамен лишь развалила всю инфраструктуру полуострова, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее в украинских СМИ появилось обращение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана к крымчанам, в котором он заявил, что Киев приближает день освобождения Крымского полуострова, чтобы сделать украинский Крым гостеприимным курортом и жемчужиной Украины.
"У киевских властей уже практически не осталось о чем говорить, поэтому взялись за старое, что опять вернем Крым, сделаем его украинской жемчужиной курортной, но их поезд окончательно и бесповоротно ушел", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, за более чем 20 лет нахождения Крыма в составе Украины крымская "курортная жемчужина" настолько потускнела, что об этом тяжело говорить.
"Развалить и довести до банкротства весь санаторно-курортный комплекс Крыма — это все, что они смогли сделать и в чем преуспеть", — сказал Черняк.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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Политика , Видео , Алексей Черняк , Владимир Гройсман , РИА Новости , Республика Крым
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