В Крыму ответили на угрозу Киева сделать из полуострова «украинский курорт»

Украина имела шанс сделать из Крыма развитый курорт, но взамен лишь развалила всю инфраструктуру полуострова, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк

Ранее в украинских СМИ появилось обращение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана к крымчанам, в котором он заявил, что Киев приближает день освобождения Крымского полуострова, чтобы сделать украинский Крым гостеприимным курортом и жемчужиной Украины.

"У киевских властей уже практически не осталось о чем говорить, поэтому взялись за старое, что опять вернем Крым, сделаем его украинской жемчужиной курортной, но их поезд окончательно и бесповоротно ушел", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, за более чем 20 лет нахождения Крыма в составе Украины крымская "курортная жемчужина" настолько потускнела, что об этом тяжело говорить.

"Развалить и довести до банкротства весь санаторно-курортный комплекс Крыма — это все, что они смогли сделать и в чем преуспеть", — сказал Черняк.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.