Лавров ответил на угрозы Трампа

Лавров прокомментировал угрозы Трампа в адрес венесуэльских военных

«Угрозы, которые звучат из Соединённых Штатов и которые активно поддерживаются и стимулируются венесуэльской оппозицией, по сути дело прямо приглашающей внешнее вмешательство, они, безусловно, являются нарушением и устава ООН и прямым вмешательством во внутренние дела независимой страны», — сказал он, отвечая на вопрос RT о словах президента США Дональда Трампа в адрес венесуэльских военных.

Как подчеркнул министр, Россия обеспокоена ситуацией вокруг Венесуэлы.

«Что касается реалистичности военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, вы знаете, даже те страны региона и европейские страны, которые присоединили свой голос к хору тех, кто требует досрочных президентских выборов, и те, кто требует даже смены режима в Венесуэле, всё-таки они не допускают военного вмешательства», — указал он.

Как отметил глава МИД, Россия рассчитывает, что «всё-таки благоразумие возобладает»

«Мы очень рассчитываем, что лидер оппозиции, господин Гуаидо, всё-таки откликнется на инициативы, которые предполагают инклюзивный диалог между всеми политическими силами Венесуэлы», — добавил Лавров.

Он указал, что попытки добиться победы в политической борьбе «путём провоцирования вторжения» не принесёт нужного результата.

«Результат может быть достигнут лишь через инклюзивный политический диалог, через компромисс и договорённости. Только тогда он будет устойчив», — заключил он.

19 февраля Трамп заявил, что поддерживающие венесуэльского лидера Николаса Мадуро военные «потеряют всё», если не примут предложение Хуана Гуаидо об амнистии.