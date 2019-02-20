Лавров ответил на угрозы Трампа

Угрозы со стороны США в отношении венесуэльских военных являются прямым вмешательством в дела страны и нарушают устав ООН. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Угрозы, которые звучат из Соединённых Штатов и которые активно поддерживаются и стимулируются венесуэльской оппозицией, по сути дело прямо приглашающей внешнее вмешательство, они, безусловно, являются нарушением и устава ООН и прямым вмешательством во внутренние дела независимой страны», — сказал он, отвечая на вопрос RT о словах президента США Дональда Трампа в адрес венесуэльских военных.
Как подчеркнул министр, Россия обеспокоена ситуацией вокруг Венесуэлы.
«Что касается реалистичности военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, вы знаете, даже те страны региона и европейские страны, которые присоединили свой голос к хору тех, кто требует досрочных президентских выборов, и те, кто требует даже смены режима в Венесуэле, всё-таки они не допускают военного вмешательства», — указал он.
Как отметил глава МИД, Россия рассчитывает, что «всё-таки благоразумие возобладает»
«Мы очень рассчитываем, что лидер оппозиции, господин Гуаидо, всё-таки откликнется на инициативы, которые предполагают инклюзивный диалог между всеми политическими силами Венесуэлы», — добавил Лавров.
Он указал, что попытки добиться победы в политической борьбе «путём провоцирования вторжения» не принесёт нужного результата.
«Результат может быть достигнут лишь через инклюзивный политический диалог, через компромисс и договорённости. Только тогда он будет устойчив», — заключил он.
19 февраля Трамп заявил, что поддерживающие венесуэльского лидера Николаса Мадуро военные «потеряют всё», если не примут предложение Хуана Гуаидо об амнистии.
Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что эти слова Трампа стоит воспринимать как шантаж.