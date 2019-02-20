Эксперты проанализировали послание Путина к Федеральному Собранию

В послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию было преобладание внутриполитической повестки над внешнеполитической, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин

«Тема внешней политики была затронута только в конце и тоже касалась внутриполитических вопросов, то есть прорыва в оборонной сфере», — сообщил эксперт информационному агентству «Регнум».

Крайне важно, что глава государства предложил четкие решения целого ряда проблем, которые касаются всех граждан — по демографии, ипотеке, здравоохранению, мусору, отметил Данилин.

«Это не обещания, рассмотреть когда-нибудь, а четкие и уже принятые решения. В этом большое отличие всех предыдущих посланий. Было ранее «мне доложат», «требую разобраться», а в этом послании поставлен вопрос так: есть проблема — вот решение», — пояснил политолог.

«Стоит отметить очень амбициозную составляющую послания, равно как и доверительную составляющую. Президент как бы обращался к каждому гражданину страны, говорил о решениях, касающихся точно каждого из жителей России», — высказал свое мнение Данилин.

Политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с агентством отметил, что большинство вопросов, затронутых президентом в ходе своего выступления, касалось самых незащищенных слоев населения.

«Большую часть послания президент говорил о социально-экономическом положении граждан. О внутренней политике не было сказано ни слова, о внешней было сказано немного, да и то в основном из-за выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Упор был сделан на социальные вопросы», — подчеркнул Матвейчев.

«Цель состоит в том, чтобы у самых бедных в кармане, как говорится, прибыло. Был услышан тот призыв, который звучал в течение последнего года. Граждане обращали внимание, что крупные проекты в стране реализуются (Олимпиада, чемпионат мира по футболу, Крымский мост и так далее), но их личное социально-экономическое положение не улучшается. Именно на исправление этой проблемы и направлено послание», — отметил профессор.