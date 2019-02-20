Аксенов подвел итог первой российской пятилетке Крыма 

Крым за первую российскую пятилетку создал прочный фундамент для поступательного движения вперед, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"За нашу первую российскую пятилетку создан прочный фундамент для поступательного движения вперед", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, реализация в республике национальных проектов позволит вывести развитие Крыма на качественно новый уровень.
"В Крыму на сегодняшний день утверждены паспорта 44 региональных проектов, разработанных в рамках майского указа. Они охватывают все основные сферы: начиная от здравоохранения и образования и заканчивая развитием предпринимательства, экологией, внедрением цифровых технологий. Реализация этих проектов позволит вывести развитие Крыма на качественно новый уровень", — отметил Аксенов.