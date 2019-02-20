Аксенов подвел итог первой российской пятилетке Крыма

Фото: Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

По его словам, реализация в республике национальных проектов позволит вывести развитие Крыма на качественно новый уровень.

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