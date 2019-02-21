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Лавров прокомментировал дело в отношении главы Baring Vostok Калви 

Rambler News Service + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал уголовное дело в отношении основателя инвестиционного холдинга Baring Vostok Майкла Калви.
«Вопрос находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий, комментариев. Я думаю, что все обстоятельства дела будут учтены, когда соберется в самое ближайшее время судебное заседание», — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в Москве.
«Я никогда не встречался с господином Калви, как я понимаю, он в принципе был не очень заметной фигурой в публичном пространстве, но то, что говорят о нем глубоко уважаемые мной люди, я конечно же услышал, считаю, что это услышали многие», — добавил он.
15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля Майкла Калви. По версии следствия, подозреваемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International financial technology group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.
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Политика , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , СЕРГЕЙ ЛАВРОВ , Москва
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