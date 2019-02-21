Лавров прокомментировал дело в отношении главы Baring Vostok Калви

«Вопрос находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий, комментариев. Я думаю, что все обстоятельства дела будут учтены, когда соберется в самое ближайшее время судебное заседание», — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в Москве.

«Я никогда не встречался с господином Калви, как я понимаю, он в принципе был не очень заметной фигурой в публичном пространстве, но то, что говорят о нем глубоко уважаемые мной люди, я конечно же услышал, считаю, что это услышали многие», — добавил он.