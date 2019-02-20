Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен

Такое ощущение, что региональные чиновницы с их заявлениями о том, что государство никому ничего должно и рожать никто никого не просил сделали прививку как гражданам, так и журналистам по поводу дурацких заявлений власть имущих. В результате инициативы и утверждения, которые еще полгода назад стали бы поводом для серьёзного скандала, теперь вызывают разве что скептическое пожимание плечами: «ну да, очередную глупость сказали, бывает».

Сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев предложил запретить супермаркетам работать по выходным — мол, в Германии так сделано, а немцы плохого не придумают. Логика, конечно, странная — немцы ещё придумали принимать беженцев в огромных количествах и гей-браки легализовали — но это почему-то сенатор перенять у них не предлагает. Ну и вообще сложно не согласиться с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым — давайте у нас сперва средние зарплаты будут как в Германии и дороги как в Германии — а уж потом будем по выходным закрывать супермаркеты как в Германии.

«Понятно совершенно, что для потребителя плохо, когда цены растут. Но потребитель тоже должен понимать, что если цены будут все время низкими, то развития не будет» — поведал он в интервью РИА «Новости».

Неудивительно, что с подобным отношением к ценообразованию даже такой исконно и посконно российский продукт, как чёрная икра теперь завозится из Китая . Поднебесная за последние три года увеличила поставки этого деликатеса в Россию в пять раз — только по официальным данным, учитывая 4209 километров границы, представить, сколько ввозится неофициально, довольно сложно.

Рост импорта объясняется очень просто: китайская фермерская икра стоит 12 тысяч рублей за килограмм, а российская — 35 тысяч. Почувствуйте разницу, как говорилось в одной старой рекламе.

Отечественные сыроделы молятся на санкции в непрерывном режиме, потому что если вновь разрешить импорт этого священного продукта из Европы, то цены им придётся снижать как минимум в два, а то и в три раза.

И возникают вопросы к замглавы ФАС Цыганову и не только к нему: почему в Европе могут делать дешевый сыр, а у нас не могут? Почему в Китае могут уговаривать осетров отдавать икру в три раза дешевле чем у нас? Ведь в Европе средние зарплаты гораздо выше, а в Китае гораздо меньше водных ресурсов для аквакультуры.

Ответ, впрочем, несложен.

Во-первых, по данным ВЦИОМ , в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране не верят 62% опрошенных граждан России. Это на семь процентов меньше, чем 12 лет назад, но на шесть процентов больше, чем в 2017 году.

В честный бизнес не верят ни сами бизнесмены, ни чиновники, ни потребители. Отсюда и рост цен — бизнесмены стараются урвать по максимуму, пока за ними не пришли, чиновники понимают, что нарушают все, поэтому штрафуют квадратно-гнездовым методом, а потребители в итоге голосуют ногами, покупая по минимуму и заказывая всё, что возможно, на алиэкспрессе и других иностранных сайтах.

Во-вторых, разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного предприятия в России составляет 14,1 раза. В Европе — 3-4 раза. То есть граждане России, может, купили бы и дорогущие отечественные сыры и даже (чуть-чуть) отечественной чёрной икры, но одна закавыка — все деньги у директора и его заместителей. Которые по-прежнему предпочитают тратить их в Европе, где устрица стоит 100 рублей, а не 400, как в российских ресторанах.

В результате получается замкнутый круг: бизнесмен пытается вернуть вложенные средства максимально быстро, пока их у него не отобрали из-за неизбежных нарушений. Для этого он устанавливает максимально возможную цену на свой продукт и платит своим сотрудникам минимально возможную зарплату. Сотрудники сводят своё потребление к минимуму, в результате цены растут ещё больше из-за снижения оборота.

А потом выходит замглавы ФАС Цыганов и говорит, что рост цен — это неизбежность.

Можно ли разорвать этот порочный круг? Наверное, можно. Можно ли сделать это быстро и просто? Наверное, нельзя, иначе это уже давно было бы сделано — вопреки сложившемуся мнению, чиновники работают не для того, чтобы максимально усложнить жизнь граждан, а для того, чтобы прокормить свои семьи, поэтому в низких ценах они заинтересованы не меньше всех остальных.

Видимо, нужен режим ручного управления, чтобы каждый губернатор лично проверял уровень зарплат в частных компаниях и настойчиво требовал у Минфина достойного финансирования бюджетных организаций. Нужно максимально ограничивать разорительные для бизнеса проверки и добиваться установления выполнимых правил работы, а не таких, которые невозможно не нарушить.

Нужно бить по рукам ритейлеров, чтобы не было ценовых сговоров, и чтобы они, в свою очередь, не выкручивали руки фермерам. Нужно поддерживать фермеров — пусть не как в Европе, но хотя бы не мешать им продавать свою продукцию максимально удобным способом и помогать с неподъемными ставками по кредитам.

Всё это, конечно, и так делается — но только уж очень медленно и печально, а кушать хочется уже сейчас.