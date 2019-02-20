Россия понадеялась на восстановление отношений с Европой

Россия надеется на восстановление отношений со странами Европы. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция выступления ведется на сайте Первого канала.

«Надеемся, со стороны Евросоюза, ведущих стран Европы будут предприняты шаги по восстановлению сотрудничества с Россией», — сказал он.

Российский лидер также добавил, что страны ЕС, будучи партнерами США, «подхрюкивают» американцам.

Отношения России и государств Европейского союза в последнее время ухудшились, в том числе из-за поддержки европейскими странами обвинений Вашингтона в адрес Москвы в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.