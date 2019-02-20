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Россия понадеялась на восстановление отношений с Европой 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия надеется на восстановление отношений со странами Европы. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция выступления ведется на сайте Первого канала.
«Надеемся, со стороны Евросоюза, ведущих стран Европы будут предприняты шаги по восстановлению сотрудничества с Россией», — сказал он.
Российский лидер также добавил, что страны ЕС, будучи партнерами США, «подхрюкивают» американцам.
Отношения России и государств Европейского союза в последнее время ухудшились, в том числе из-за поддержки европейскими странами обвинений Вашингтона в адрес Москвы в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
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Политика , Армия , В мире , Европа , ВЛАДИМИР ПУТИН , ЕС
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