Путин пошутил про присоединение Крыма

Путин в послании пошутил про присоединение Крыма

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию в ироничной форме упомянул присоединение Крыма , требуя модернизировать устаревшую правовую базу контрольно-надзорной деятельности. По его словам, в профильных ведомствах лежат «фолианты с советских времён», а также «с времён Очаковских и покоренья Крыма» (цитата из «Горе от ума» А. С. Грибоедова — прим.ред.).

«Ну, не 14-й год имею ввиду, конечно», — уточнил президент.

Путин подчеркнул, что устаревшей базой сотрудники контрольно-надзорных органов не всегда в состоянии воспользоваться, поскольку «не знают, что там написано». Планируется, что нормативная документация будет полностью актуализирована к 1 января 2021 года. К этому времени, по словам президента, "необходимо обновить правовую базу, а остальное сдать в архив".

Референдум о присоединении Крыма к России состоялся в марте 2014 года. В результате полуостров стал территориальной частью РФ, а Севастополь получил статус города федерального значения.