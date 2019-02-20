Путин назвал независимость России аксиомой

«Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет таким, либо ее вообще не будет. Мы должны это понимать и осознавать. Россия не может быть государством, если она не суверенная. Некоторые могут, Россия — нет», — сказал он.

Глава государства отметил, что приоритеты внешней политики России абсолютно открыты — это борьба с угрозами, расширение сотрудничества, снятие барьеров.