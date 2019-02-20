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Путин назвал независимость России аксиомой 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия всегда будет суверенным, независимым государством, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду, 20 февраля. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал НТВ.
«Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет таким, либо ее вообще не будет. Мы должны это понимать и осознавать. Россия не может быть государством, если она не суверенная. Некоторые могут, Россия — нет», — сказал он.
Глава государства отметил, что приоритеты внешней политики России абсолютно открыты — это борьба с угрозами, расширение сотрудничества, снятие барьеров.
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