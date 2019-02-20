Лидер оппозиции Греции планирует встретиться с Медведевым и Лавровым

Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис совершит визит в Москву 27-28 февраля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя партии Йоргос Кумуцакос.

«Поездка состоится 27-28 февраля. Пройдут встречи с премьер-министром (Дмитрием) Медведевым, министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым и председателем Госдумы (Вячеславом Володиным)», — заявил Кумуцакос.

По его словам, в ходе визита делегация греческой оппозиции намерена обсудить ситуацию в Средиземноморье и на Балканах, а также отношения между Грецией и Россией.

Также он заявил, что Греция «имеет традиционно очень хорошие связи» с Россией.