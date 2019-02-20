Путин рассказал о «мощном нравственном каркасе» России

Российский президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о значении семьи для будущего государства.

По словам главы государства, семья является "мощным нравственным каркасом", а решение ее проблем — это общая задача государства, гражданского общества, СМИ и политических партий. Путин признал, что страна переживает сложный демократический период, снижается рождаемость. Все это связано с последствиями Второй мировой войны и развалом СССР, однако в стране удалось преодолеть негативные демократические тенденции.

Ранее сообщалось, что Путин начал оглашать послание Федеральному собранию.