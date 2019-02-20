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Путин рассказал о «мощном нравственном каркасе» России 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о значении семьи для будущего государства.
По словам главы государства, семья является "мощным нравственным каркасом", а решение ее проблем — это общая задача государства, гражданского общества, СМИ и политических партий. Путин признал, что страна переживает сложный демократический период, снижается рождаемость. Все это связано с последствиями Второй мировой войны и развалом СССР, однако в стране удалось преодолеть негативные демократические тенденции.
Ранее сообщалось, что Путин начал оглашать послание Федеральному собранию.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию послания президента.
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