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Путин попросил «боящихся» чиновников уволиться 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Недостаточно компетентным и боящимся ответственности чиновникам стоит уволиться, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.
«Им лучше уйти», — посоветовал Путин, напомнив о серьезности предстоящей властям страны работы.
Также глава государства рекомендовал подчиненным не повторять ошибок, которые они допускали раньше, и не «ждать коммунизма», ведь теперь граждан России не обмануть бессмысленными обещаниями и бюрократической волокитой. Сейчас население признает лишь улучшающие их жизнь конкретные шаги.
«Поэтому работа должна быть слаженной», — предупредил Путин.
В ходе своего 15-го Послания Федеральному собранию президент уже распорядился сделать несколько конкретных шагов, которые улучшат жизнь россиян, в том числе предложил выплачивать многодетным семьям 450 тысяч рублей для погашения ипотеки и увеличить выплаты за первого и второго ребенка и по уходу за детьми с инвалидностью.
Комментарии2
Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН
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