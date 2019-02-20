Путин попросил «боящихся» чиновников уволиться

Недостаточно компетентным и боящимся ответственности чиновникам стоит уволиться, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

«Им лучше уйти», — посоветовал Путин, напомнив о серьезности предстоящей властям страны работы.

Также глава государства рекомендовал подчиненным не повторять ошибок, которые они допускали раньше, и не «ждать коммунизма», ведь теперь граждан России не обмануть бессмысленными обещаниями и бюрократической волокитой. Сейчас население признает лишь улучшающие их жизнь конкретные шаги.

«Поэтому работа должна быть слаженной», — предупредил Путин.

В ходе своего 15-го Послания Федеральному собранию президент уже распорядился сделать несколько конкретных шагов, которые улучшат жизнь россиян, в том числе предложил выплачивать многодетным семьям 450 тысяч рублей для погашения ипотеки и увеличить выплаты за первого и второго ребенка и по уходу за детьми с инвалидностью.