Замечания президента РФ Владимира Путина добрые, на них надо реагировать, плохо, когда глава государства дает пинка, заявил РИА Новости глава Татарстана Рустам Минниханов.
Во время встречи в Казани 12 февраля, посвященной реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", глава государства сделал шутливое замечание в адрес Минниханова. Отвечая на один из вопросов, Путин обратился к руководителю республики, однако тот отвлекся на комментарий кого-то из соседей. Российский лидер попытался привлечь внимание Минниханова, но глава Татарстана услышал главу государства не сразу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень доверительными отношения между Путиным и Миннихановым, отметив, что юмор — не признак претензий.
"Президент делает замечание — надо реагировать. Они же такие, добрые, замечания. Когда президент сделает пинка — это плохо. Когда президент делает замечание — значит, он тебя замечает", — заявил Минниханов, отвечая на вопрос, как он относится к замечаниям президента.