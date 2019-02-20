Путин: запасов времени на раскачку по вопросам развития страны уже нет

Запасов времени на дальнейшую раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. "Наши задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я уже неоднократно это говорил, и вы это прекрасно знаете. Запасов времени на дальнейшую раскачку, на утряску и увязки просто нет. Я считаю, этот период мы уже прошли", — сказал Путин. По его словам, задачи и инструменты их достижения уже сформированы.