Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны

"Нет: мы не в предвоенном состоянии", — заявил он в интервью изданию. По его словам, происходит "пропагандистская вакханалия", как элемент "психологической войны", которая расширяет "границы допустимого для них".

"По крайней мере, представление у части общества в США о том, что возможно и позволительно, сейчас другое, чем было до сих пор. Это новый тревожный момент", — добавил Рябков.