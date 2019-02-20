Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия и Соединенные Штаты не стоят на пороге войны, хотя некоторые моменты внешней политики и вызывают тревогу. Такое мнение высказал в среду в беседе с журналом "Международная жизнь" заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
"Нет: мы не в предвоенном состоянии", — заявил он в интервью изданию. По его словам, происходит "пропагандистская вакханалия", как элемент "психологической войны", которая расширяет "границы допустимого для них".
"По крайней мере, представление у части общества в США о том, что возможно и позволительно, сейчас другое, чем было до сих пор. Это новый тревожный момент", — добавил Рябков.
Российская Газета: последние новости
Путин в Послании сосредоточится на внутренних проблемах развития РФ Лавров: США поставили под угрозу договоренности по ядерной программе Ирана МИД РФ призвал Запад удержать Киев от военных авантюр
Политика , СЕРГЕЙ РЯБКОВ , МИД , США
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин пообещал реальные изменения россиянам
Политика Общество
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
В подмосковной школе произошло ЧП
Происшествия Образование
Дагестанки сцепились из-за свадебного букета
Происшествия Общество
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Цена Союза: потрачены миллиарды, но результата нет
СНГ В мире
Умер Борис Яшин
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение